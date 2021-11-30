أجهزة السلطة تعتقل الأسير المحرر حمزة الجياوي من الخليل

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الخليل اليوم الثلاثاء الأسير المحرر حمزة جبريل الجياوي من بلدة اذنا، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأفادت مصادر محلية، بإن قوة مشتركة من أجهزة السلطة اعتقلت المحرر الجياوي بعد محاصرة واقتحام منزله في بلدة إذنا.

وأوضحت المصار ذاتها، أن القوة المقتحمة قامت بتهديد عائلة الجياوي بإطلاق النار وتفجير باب المنزل.

وسبق أن تعرضت عائلة الجياوي عام 2019 لاعتقال خمسة من أبنائها على يد أجهزة السلطة في ليلة واحدة.

وفي ذلك الوقت هاجمت قوة مشتركة من أجهزة السلطة منازل العائلة الساعة الثانية فجرا، بشكل عنيف وسط صراخ وشتم، واعتداء على أفرادها وممتلكاتهم.

وصعدت أجهزة السلطة مؤخراً في اعتداءاتها على المواطنين وخاصة أنصار حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وتضمنت الاعتداءات منع رفع رايات الفصائل في مواكب استقبال الأسرى المحررين والمناسبات الوطنية وملاحقة النشطاء على خلفية انتمائهم السياسي.