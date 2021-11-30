اقتصاد غزة تضبط 750 كيلو دقيق مخالف للمواصفات الفلسطينية

أعلنت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 محضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وضبط 750 كيلو دقيق و400 كيلو خميرة مخالفين للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وأفادت وزارة الاقتصاد، بأنها سجلت 12 محضر اتلاف بمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وقالت الوزارة: "مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تنظم 12 جولة تفتيشية في محافظة الشمال على محال بيع الذهب والمجوهرات".

وأضافت أنها نظمت 169 جولة وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية، مؤكدةً أن الجولات متواصلة على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة عملها.