جيش الاحتلال يُقر مشروعًا ضخمًا لنقل شعبة استخباراته للنقب

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، رسميًا عن البدء بمشروع ضخم لنقل مقر شعبة الاستخبارات من وسط الكيان إلى النقب، خلال مراسم جرت أمس.

وأفاد موقع "والا" العبري، بأن قاعدة شعبة الاستخبارات ستنقل من منطقة "غوش دان" إلى النقب، وستضم 12 ألف جندي بمشروع سينتهي العمل به عام 2028.

وأشار، إلى أنه سيقام مجمع أمني ضخم في النقب ليضم شتى شعب الاستخبارات بينها شعبة مكافحة الهجمات الإلكترونية وجمع المعلومات والاستخبارات والتكنولوجيا.

ووصف وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس" الخطوة بـ"بالغة الأهمية"، وأنها عبارة عن فرصة استراتيجية يتوجب استغلالها لتعزيز قدرات الجيش العسكرية.

وتبلغ مساحة القاعدة 2500 دونم منها 450 ألف متر مربع ستقام عليها شتى المباني، وتكلفة إقامة القاعدة 4.2 مليار شيقل.