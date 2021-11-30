المنتخب الوطني يبحث عن الفوز أمام المغرب غدا في كأس العرب

يبحث منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء يوم غد الأربعاء، عن تحقيق الفوز أمام منتخب المغرب في استهلال مشواره في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 18 المقبل.

ويسعى منتخبنا في مشاركته الخامسة ببطولة كأس العرب، لتقديم صورة مشرفة، وتحقيق نتائج أفضل من المشاركات السابقة التي لم يحقق خلالها سوى فوز وحيد على حساب منتخب اليمن.

التاريخ لا يقف إلى جانب منتخبنا في مواجهاته مع المنتخب المغربي والذي سبق أن واجهه في ثلاث مناسبات، أولها كان عام 1976 في دورة الألعاب العربية وخسر بثلاثية، ثم واجهه في كأس العرب في نسخة 2002 وخسر أيضا بثلاثة اهداف لهدف، وسجل وقتها هدف منتخبنا الوحيد النجم زياد الكرد، وآخر اللقاءات كانت عام 2016 في الرباط وانتهى بالتعادل السلبي، علما أن منتخب المغرب لعب آنذاك بالمنتخب الرديف.

لن تكون مواجهة أسود الاطلس حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب عام 2012 سهلة، رغم أنه يلعب بمنتخب أغلبه من المحليين والمحترفين في البطولات العربية، إلا أن أغلبهم يلعبون في دوريات قوية، وأبرزهم بدر بانون نجم الأهلي المصري، وأشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك المصري، وسفيان رحيمي لاعب نادي العين الاماراتي، ووليد أزارو لاعب نادي الاتفاق السعودي.

واستعد منتخبنا للبطولة بمعسكر داخلي كما خاض لقاءين وديين أمام منتخب بنغلاديش وتغلب عليه بهدفين نظيفين، وخسر أمام قيرغيزستان بهدف وحيد.

ويغيب عن منتخبنا عدد من نجومه، وأبرزهم عدي الدباغ المحترف في صفوف أروكا البرتغالي، وصالح شحادة، ومحمود وادي نجم نادي بيراميدز المصري، وبدر موسى، وجوناتان، وانضم أمس لكتيبة المنتخب الثنائي مصعب البطاط المحترف في صفوف نادي سيراميكا كليوبترا المصري، ولاعب الوسط محمد باسم المحترف في الدوري الإندونيسي.