حماس تثمن الرفض الواسع للشعب المغربي لكل اتفاقات التطبيع مع الاحتلال

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء 30/11/2021، الرفض الواسع للشعب المغربي الشقيق، لكل اتفاقات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وأعرب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم، عن تقديره للفعاليات الجماهيرية والنقابية التي تحركت في الشارع لمواجهة مسار التطبيع الذي لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني، ويشكل ضررًا بالغًا بالأمن القومي العربي.

وعبر قاسم، عن الرفض الواسع للتطبيع لدى الجماهير العربية يعبر عن وعي شعوب أمتنا بمخاطر هذا المسار التطبيعي، وأن الأمة كانت وستظل تعتبر فلسطين قضيتها المركزية، وأن الكيان الصهيونى هو عدوها المركزي.