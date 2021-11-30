الموجة الثالثة من كورونا تضرب الأردن بقسوة

تراقب الجهات المسؤولة في الاردن، تطورات الوضع الوبائي، بعد الدخول بموجة ثالثة، وارتفاع الاصابات بفيروس كورونا لتقارب ال 6 آلاف حالة يوميا.

وأعرب وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة في تصريحات صحفية، عن قلقه من ارتفاع نسب الإصابة بكورونا، قائلا: "إن كل المؤشرات تشير الى أننا بدأنا بموجة كورونا قاسية".

وأشار الى أنه بما كل القطاعات مفتوحة ، ونحن مقبلون على فصل الشتاء ، وأن القطاع الاقتصادي لا يحتمل المزيد من الإغلاقات ، فإننا سنكون أمام موجة شديدة القسوة

وسُجلت في الأردن، أمس الاثنين، 33 وفاة، و5661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 11584، والإصابات إلى 948966 منذ بداية تفشي الوباء.

الأردن على القائمة الحمراء

من جهته قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور مهند النسور إن الكمامة والتباعد هي من أهم السبل الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات لقناة رؤيا الثلاثاء، أن وضع الأردن على القائمة الحمراء لا يعكس الوضع الوبائي الداخلي أو خطورة الوضع.

وبين أن هناك عوامل تساعدنا على تخطي الموجة الحالية من ارتفاع نسبة التطعيم، اضافة لنسبة الاصابة بالفيروس التي تعد عالية وهي ما تجعل الاعتقاد بأن ضراوة الموجة لن تكون مثل الموجة السابقة.

ولفت إلى أنه لا يعتقد وصول أي دولة للمناعة المجتمعية، فالفيروس يتحور وهو قادر على اعادة الاصابة مرة أخرى، وسنشهد موجات جديدة دائما وأبداً وهو يظهر من أماكن نسبة التطعيم بها منخفضة.

وأصدرت وزارةُ الصحّة القطرية/ الاثنين تحديثًا جديدا لقائمة السفر والعودة صنفت فيه الأردن ضمن قائمة الدول الحمراء فيما يتعلق بالحجر الصحي، وإجراءات الفحص للكشف على فيروس كورونا.

ارتفاع الإصابات في المدارس

من جانبها قالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات أنه تم تسجيل 258 إصابة بكورونا بين المعلمين الإثنين ، مشيرة الى أن مجموع الحالات النشطة بين المعلمين والإداريين في المدارس بلغ اليوم 2271 حالة.

وأضافت في تصريح متلفز أن مجموع الفحوصات العشوائية التي أجريت للطلبة في المدارس 113133 فحصا ، موضحة أن معدل إصابات الطلبة بكورونا خلال آخر أسبوعين من شهر تشرين الثاني الجاري بلغ 1282 إصابة ، لافتة الى أن نسبة الحالات النشطة بلغت 8 بالألف والنسبة التراكمية منها بلغت 2.4 %.

وأشارت الى أن عدد الطلاب المصابين بكورونا اليوم بلغ 2118 إصابة ، موضحة أن العدد التراكمي لإصابات الطلبة بلغ 52 ألفا و 4 إصابات.

وبينت أن عدد المدارس التي يتم التدريس فيها عن بعد أصبح الآن 5 مدارس ، حيث كانت 12 مدرسة منذ بداية العام.

وبدأت قبيلات حديثها بالقول أن أرقام الإصابات بين المعلمين والطلبة بدأت تقلقني.