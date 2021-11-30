أسعار العملات الرقمية: ارتفاع طفيف في السوق

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 30/11/2021، ارتفاعاً بشكل طفيف حتى الساعة 7:48 صباحاً وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.58 تريليون دولار بزيادة قدرها 0.29٪ عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.34% لتسجل نحو $56,611.09 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.88% لتسجل نحو $4,414.09 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.95%لتسجل نحو $1.57 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.48% لتسجل نحو $612.77 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو $1.00 دولار.

انخفض سعر عملة Solana بنسبة 0.27% لتسجل نحو $203.12 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.35% لتسجل نحو $0.987 دولار.

ارتفع سعر عملة دوكجين ( Dog) بنسبة 6.29% لتسجل نحو $0.2158 دولار.

انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 0.31% لتسجل نحو$36.06 دولار.

ارتفع سعر عملة USD بنسبة 0.15% لتسجل نحو 1.00$