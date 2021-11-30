الحية : غزة دفعت ثمن حماية القدس وحصارها لن يثني أهلها

أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس الثلاثاء 30/11/2021 أن الاحتلال يحاول إنهاء قضية القدس بجعلها عاصمة له ، مشيراً الى ان هذا محال ما دام في شعبنا أطفال ورجال ونساء وما دام الأحرار في أمتنا".

وقال الحية خلال "مؤتمر برلمانيون من أجل القدس" في انقرة :"غزة تدفع من جماجم أطفالها ومن بيوتها وعوائلها لأنها حمت القدس ودافعت عنها، مشدداً ان حصار غزة لن يثني أهلها، ولكم أهل وجيش ومقاومة في فلسطين.

وبين ان الاحتلال دخل إلى أمتنا بالتطبيع ووقعت دول اتفاقيات مع القاتل المجرم لشعبنا الفلسطيني، وبعض حكومات المنطقة تمد له ترياق الحياة ، موضحاً ان الاحتلال يعتقل 10 نواب من المجلس التشريعي وينكل بالأسرى داخل السجون.

وأشار الى ان الاحتلال حاول التسلل إلى قلب القارة الأفريقية لأن يكون عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي، لكن دولاً حكيمةً تواجه هذه الخطوة حتى الآن.