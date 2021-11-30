غزة تُسجل 4 حالات وفاة و121 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 30/11/2021، 4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأجرت وزارة الصحة، 765 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت ( 121 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 20 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 107234 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1433 حالة، واجمالي المتعافين 184154 حالة، واجمالي الوفيات 1647 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 59 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 507263 شخص.