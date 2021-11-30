الساعة 3 عصراً: مسير اسعافات يجوب قطاع غزة..!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:53 ص
30 نوفمبر 2021
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تشهد محافظات قطاع غزة اليوم الثلاثاء 30/11/2021، مسير لسيارات الاسعاف وسماع صافراتها.

وقررت وزارة الصحة في قطاع غزة، إطلاق المسير انطلاقاً لتكثيف حملة التطعيم والتوعية المجتمعية حول كوفيد 19.

ونوهت الوزارة، إلى أنه سيتم انطلاق مسير لسيارات الاسعاف وسماع صافراتها في كافة المحافظات، اليوم الساعة 3:00 عصراً، وستجوب الشوارع الرئيسية في كل المحافظات، للإعلان عن الحملة.

وكانت وزارة الصحة قد جدد دعوتها للمواطنين بتلقي التطعيمات خاصةً مع الإعلان عن ظهور متحور جديد يعرف بـ"أوميكرون" الذي اجتاح العالم مجدداً.

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