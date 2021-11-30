الأسير أبو هواش يواصل الاضراب لليوم الـ"106"وتحذيرات من تدهور حالته الصحية

يواصل المعتقل هشام أبو هواش اليوم الثلاثاء 30/11/2021 ، إضرابه عن الطعام لليوم الـ"106" رفضًا لاعتقاله الإداريّ بعد تعليق المعتقل نضال بلوط بالامس بعد (32) يوماً.

المعتقل هشام أبو هواش (39 عامًا) من دورا/ الخليل، يقبع حتّى اليوم في سجن "عيادة الرملة" ويواجه أوضاعًا صحية خطيرة، ورغم وضعه الصحيّ الخطير إلا أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه في "الرملة".

ومؤخرًا أرجأت محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، جلسة المحكمة التي كانت مقررة للنظر في الاستئناف ضد قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ، ومدته أربعة شهور، حيث تعذر إحضاره للمحكمة بسبب وضعه الصحي الخطير.

المعتقل أبو هواش معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينهم صدر خلال الإضراب ومدته (6) شهور حيث جرى تخفيض المدة من (6) شهور إلى (4) شهور (غير جوهري) أي قابلة لتمديد، يذكر أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه (سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.