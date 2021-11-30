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تفاصيل الخبر
جدول مباريات كأس العرب -مواعيد لكافة المنتخبات
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:30 ص
30 نوفمبر 2021
#كأس العرب
#موعد المباريات
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