اليوم :افتتاح كأس العرب بمباراة قطر والبحرين

تنطلق اليوم الثلاثاء 30/11/2021 من استاد البيت، صافرة افتتاح النسخة الـ10 من كأس العرب بين قطر، صاحبة الأرض، والجارة البحرين ، في محاكاة لما ستكون عليه انطلاقة مونديال 2022 بعد عام على أرض الدوحة.

وتسبق مباراة الافتتاح الرسمية، مواجهتان بين تونس وموريتانيا، والعراق وعمان، فيما تعقبها مباراة بين سوريا والإمارات اللتين سبق والتقتا مؤخرا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

وعلى استاد "البيت" المشيد بطراز الخيمة العربية، وهو ثاني أكبر ملاعب البلاد من حيث السعة، سيقام حفل الافتتاح الثلاثاء، وسيتضمن عروضا موسيقية لفنانين مشهورين، وإطلاقا للألعاب النارية، إضافة إلى فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية وتروي مآثر العرب ووحدتهم وتكاتفهم.

ووجهت دعوات إلى ملوك وأمراء ورؤساء عرب لحضور حفل الافتتاح، إلى جانب رئيس "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو، الحاضر بشكل مكثف في الآونة الأخيرة في الدوحة.

وتعود كأس العرب بثوبها الجديد بعد غياب تسع سنوات، في ضيافة قطرية لستة عشر منتخبا يتواجهون على ستة من الملاعب المونديالية الثمانية.

وللمرة الأولى تقام كأس العرب تحت مظلة الاتحاد الدولي "فيفا"، في نهائيات ستكون بمثابة بروفة مصغرة لكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز في نهاية 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وإلى جانب "البيت"، تقام المباريات على استادات "أحمد بن علي"، "الجنوب"، "الثمامة"، "المدينة التعليمية" و"974"، وصولا إلى النهائي المحدد في 18 ديسمبر، تزامنا مع اليوم الوطني لدولة قطر، في استاد "البيت" نفسه.