السعودية تدين اقتحام رئيس "دولة" الاحتلال للحرم الإبراهيمي

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لاقتحام رئيس "دولة" الاحتلال يتسحاق هرتصوغ المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن "الحكومة تدين وتستنكر ما أقدم عليه رئيس الكيان الصهيوني من انتهاك صارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، في خطوة عدائية واستفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم".

وأضافت أن الحكومة "تناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الممارسات المستمرة لحكومة الاحتلال ومسؤوليها تجاه المقدسات الإسلامية (في فلسطين)، وتحذر من خطورة تداعيات تلك الممارسات".