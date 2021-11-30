تشريعي غزة يناقش الدعليس آلية صرف المنحة القطرية للموظفين

ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، آلية توزيع المنحة القطرية المتعلقة بتحسين رواتب القطاع الحكومي.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد التشريعي حيث ضم رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، ومقرر اللجنة النائب يونس أبو دقة، والنائب د. عاطف عدوان، والنائب د. يوسف الشرافي، والنائب هدى نعيم، الذي ركز النواب على التوزيع العادل للمنحة، بحيث يستفيد منها أصحاب الرواتب المتوسطة والمنخفضة بأقصى ما يكون.

وأشادت اللجنة بالجهود الحكومية في شتى الميادين والمجالات، داعية لاستمرار العمل من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

وناقش وفد اللجنة مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي المنحة القطرية الخاصة بالموظفين، حيث أكد على أن هناك مساعي حثيثة من أجل رفع قيمة الدفعة المالية التي يتم صرفها شهرياً للموظفين.

بحث المجتمعون طريقة توزيع المنحة القطرية المتعلقة بتحسين رواتب القطاع الحكومي، حيث ركز النواب على التوزيع العادل للمنحة، بحيث يستفيد منها أصحاب الرواتب المتوسطة والمنخفضة بأقصى ما يكون.

وحول موضوع البطالة ومكافحة الفقر، ناقش المجتمعون جهود الحكومة لمعالجة مشكلة البطالة وخفض نسبة الفقر، وذلك بضرورة تبني استراتيجيات وسياسات واضحة وملموسة في هذا الشأن.

كما أكد النواب على ضرورة امتلاك خطة لإحلال الواردات، وتشجيع المنتج الوطني وفتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة الفلسطينية المدربة والمؤهلة.

وتطرق المجتمعون إلى تطوير برامج الجامعات بما يلبي متطلبات السوق المحلي والإقليمي والعربي، والاهتمام بالعمل عن بعد وتبني استراتيجيات بناء حواضن تكنولوجيا العمل عن بعد.

وحول ملف الكهرباء، أكد المجتمعون على ضرورة حل مشكلة المديونات المتراكمة من سنوات طويلة، وتشجيع شركة التوزيع على تقديم تسهيلات وتقديم حملات تشجع المواطن على الانتقال الى العدادات الذكية أو عدادات الدفع المسبق.