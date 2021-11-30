طقس فلسطين اليوم: ارتفاع طفيف يعود للانخفاض غداً

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم الثلاثاء 30/11/2021، يكون معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء وتكون مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء

2021-12-01

تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا الى بارد و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق ،الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

الخميس

2021-12-02

يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق ،الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الجمعة

2021-12-03

يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.