سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 في السودان، استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني، صباح اليوم، في البنك المركزي، وتراجع في تعاملات الصرافة.

وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 436.35 جنيه للشراء، و439.62 جنيه للبيع، فيما بلغ لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 446 جنيها.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 في السودان

سعر اليورو والإسترليني في السودان

وارتفع سعر اليورو في السودان، لدى بنك السودان المركزي ليبلغ 493.82 جنيه للشراء، و497.52 جنيه للبيع، فيما جاء السعر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 506 جنيهات.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في السودان، لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 582.03 جنيه للشراء، و586.40 جنيه للبيع، وسجل 598 جنيه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الريال والدرهم والدينار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء

سجل سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 116.41 جنيه للشراء، و117.28 جنيه للبيع، وسجل 119 جنيها لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك 118.81 جنيه للشراء، و119.70 جنيه للبيع، وسجل 122 جنيها لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).