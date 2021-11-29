الأغا: نأمل من حكومة اشتيه في الاجتماع المقبل حسم مشاكل غزة

قال زكريا الأغا الرئيس السابق لدائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير، اليوم الاثنين، "ترددت أنباء بأن الحكومة الفلسطينية برئاسة د محمد اشتية تنوي عقد جلسة خاصة بخصوص قطاع غزة ومشاكله العالقة التي لم تجد اي حلول لها حتى الان".

وأضاف الأغا، :"نأمل أن توضع كل هذه المشاكل على الطاولة وحسمها جميعا بدون أي تأخير أو مماطلة نريد قرارات واضحة بخصوصها".

وأكدة ضرورة اهتمام الحكومة في رام الله بمناقشة المعضلات التي يُعاني منها القطاع، وهي التالي:

أولا: اعادة مستحقات الموظفين عن السنوات الاربع التي تم فيها الخصم من الرواتب ومنها التقاعد المالي.

ثانيا: حل مشكله تفريغات ٢٠٠٥-٢٠٠٧ باعتمادهم كموظفين واعطائهم جميع حقوقهم المترتبة على هذا القرار.

ثالثا: اعادة رواتب من قطعت رواتبهم بتقارير كيديه.

رابعا: حل مشكلة شهداء عدوان ٢٠١٤ بصرف مخصصاتهم السابقة والحالية اسوة بالشهداء السابقين. خامسا العمل الجدي لتوفير مخصصات الشؤون الاجتماعية بشكل ثابت ومتواصل وامكانية زياده عدد الاسر المحتاجة بعد اتخاذ القرارات المطلوبة لهذه القضايا يمكن جدولة تنفيذ هذه القرارات تبعا للأوضاع المالية للسلطة.