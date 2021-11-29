بالفيديو ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب بالعالم 2021 للمرة السابعة

ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب بالعالم للمرة السابعة، حصد الارجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

وعاش ميسي موسماً استثنائياُ قاد فيه منتخب بلاده للتتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا أمام البرازيل وكأس ملك إسبانيا مع فريقه السابق برشلونة، وتعد هذه الجائزة هي الكرة السابعة للارجنتيني متفوقا بذلك على البرتغالي رونالدو صاحب الـ5 كرات ذهبية.

فيما حل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز السابع في جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" لعام 2021 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، فيما جاء النجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو في المركز السادس.

جائزة أفضل لاعب بالعالم 2021

وتصدر الدولي المصري ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الموسم الحالي كما جاء وصيفاً في ترتيب الهدافين الموسم المنقضي بعد هاري كين بفارق هدف وحيد.

وفى عام 2019 احتل محمد صلاح المركز الخامس بين قائمة أفضل لاعبى العالم فى إنجاز تاريخى وغير مسبوق لكل العرب، فهو أول لاعب فى تاريخ العرب يحصل على المركز الخامس، وفى هذا العام حصل الفرعون المصرى على 178 نقطة، وفى العام الماضى 2020، تم إلغاء جائزة الكرة الذهبية، بسبب جائحة كورونا.

وانطلق حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، الاثنين 29 يونيو عند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة الموافق 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:30 بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

من هو أفضل لاعب بالعالم عام 2021

ويقام حفل جائزة البالون دور للعام 2021 في مسرح شاتليه وهو مسرح ودار أوبرا، يقع في بلاس دو شاتليه في الدائرة الأولى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية المسؤولة عن الجائزة والتي تمنحها سنويًا منذ فترة عن قائمة من 30 لاعباً سيكون الفائز بالكرة الذهبية هذا العام من بينهم، وأبرز هؤلاء هم الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) والإيطالي جورجينو (تشيلسي) والفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) والمصري محمد صلاح (ليفربول) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).





جائزة أفضل لاعب بالعالم 2021

كما برز ضمن المرشحين أيضًا البلجيكي كيفن دي بروين والنرويجي إيرلينج هالاند والبرازيلي نيمار والفرنسيان نجولو كانتي وكيليان مبابي.

وبدأ الإعلان عن اللاعبين من مؤخرة الترتيب، لحين الوصول لأول 3 لاعبين، والذي توج فيها الارجنتيني ليونيل ميسي للمرة السابعة

من هو أفضل لاعب بالعالم عام 2021

وجاء ترتيب اللاعبين كالتالي:

29- لوكا مودريتش (ريال مدريد)

29- سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي)

26- نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

26- جيرارد مورينو (فياريال)

26- روبن دياز (مانشستر سيتي)

25 - فيل فودين (مانشستر سيتي)

24- بيدري جونزاليس (برشلونة)

23- هاري كين (توتنهام هوتسبير)

21- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)

21- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

20- رياض محرز (مانشستر سيتي)

19- ماسون ماونت (تشيلسي).

18- سيمون كيير (ميلان).

17- لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).

16- نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان).

15- رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).

14- ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس).

13- جورجيو كيليني (يوفنتوس).

12- روميلو لوكاكو (تشيلسي).

11- إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند).

من هو أفضل لاعب بالعالم عام 2021

وتعد الكرة الذهبية هى الأرفع شأنا بين جوائز اللاعبين فى العالم، ولم تقدم الجائزة المرموقة فى العام الماضي بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، التي تسببت فى إيقاف وإلغاء بعض الدوريات، علما بأن ليفاندوفسكى كان حينها المرشح الأبرز للفوز بها.

جدير بالذكر أن الكرة الذهبية هى جائزة سنوية مقدمة من طرف مجلة "فرانس فوتبول" تمنح لأفضل لاعب كرة قدم، ومُنحت الجائزة أول مرة سنة 1956، وكانت من نصيب اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس.