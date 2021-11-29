سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر، استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنوك، وشركات الصرافة.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر في البنك الأهلي (ثاني أكبر بنك حكومي).

أسعار اليورو والإسترليني

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 17.72 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) صعد سعر اليورو إلى نحو 17.52 جنيه للشراء، و17.83 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك أجنبي في مصر) ارتفع سعر اليورو نحو 17.55 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري إلى نحو 20.89 جنيه للشراء، و21.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر





أسعار الريال والدرهم والدينار في مصر

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال في البنك الأهلي المصري (ثاني أكبر بنك حكومي) نحو 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك أجنبي في مصر) سجل سعر الريال نحو 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 51.77 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر