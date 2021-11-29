سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 30-11-2021 في السوق السوداء

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء الموافق 30-11-2021 ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم ، إذ رصد الفريق عمليات بحث عالية خلال الساعات الماضية حول التعرف على أسعار الصرف .

ونتيجة لذلك قرر الفريق وضع سعر الدولار امام الليرة السورية التي تشهد اضطرابات حادة نتيجة لعدم الاستقرار الأمني التي تعيشه البلاد منذ سنوات جراء الحرب الدائرة .

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء الموافق 30-11-2021

وجاء سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم ، على النحو التالي وهو مستقر عند عند مستوى 3490 ليرة، فيما هبط سعر البيع إلى 3530 ليرة.

أما سعر اليورو الأوروبي فقد تراجع امام الليرة السورية وسجل 3946 ليرة للشراء، و3996 ليرة للبيع ، فيما هبط سعر الجنيه الإسترليني عند 4647 ليرة للشراء، و4710 ليرات للبيع.

ونستكمل معكم باقي المقالة ، إذ هبط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية نحو 929 ليرة للشراء، و942 ليرة للبيع، في حيت ، سجل سعر الدرهم الإماراتي 947 ليرة للشراء، و961 ليرة للبيع.

وفي سوق السوداء ايضًا ، بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا 11525 ليرة للشراء، و11683 ليرة للبيع.