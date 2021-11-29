طائرات الاحتلال تلقي "بالونات حرارية" شرق خانيونس

ألقت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين، بالونات حرارية في المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أنّ طائرات الاحتلال الحربية ألقت بالونات حرارية في أجواء السياج الفاصل شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وجود إصابات أو اندلاع حرائق في أراضي المواطنين الزراعية.

يذكرأن منطقة الحدود تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني، فتتعمد قوات الاحتلال "الاسرائيلي" بشكل شبه يومي اطلاق النار تجاه منازل المواطنين والاراضي الزراعية القريبة من الحدود، فضلاً عن تنفيذ عمليات توغل وتجريف للاراضي الزراعية.