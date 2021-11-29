"بيدري" يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم

فاز الإسباني بيدري بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2021، خلال حفل جائز الكرة الذهبية.



وتوج نجم برشلونة الصاعد بالجائزة، بعدما قدم موسما مميزا، وبات عنصرا أساسيا مع البارسا ومنتخبي إسبانيا الأول والأولمبي.



وتفوق بيدري على عديد المرشحين آخرين في طريقه لنيل الجائزة، هم الإنجليزي ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد)، الإنجليزي بوكايو ساكا (آرسنال)، البلجيكي جيريمي دوكو (رين)، الهولندي ريان جرافنبيرتش (أياكس أمستردام).



والألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، الألماني فلوريان فيرتس (ليفركوزن)، الإنجليزي جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند)، الأمريكي جيو رينا (بوروسيا دورتموند)، البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان).