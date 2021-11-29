رونالدو للمسؤول عن الكرة الذهبية: أنت كاذب!

كذّب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، باسكال فيري، رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بشأن تصريحاته المتعلقة بالمنافسة التاريخية على جائزة "الكرة الذهبية"، بين الدون والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.



وقال فيري لصحيفة "نيويورك تايمز": "رونالدو لديه أمنية واحدة فقط، وهي الاعتزال مع عدد كرات ذهبية أكثر من ميسي.. هذا ما قاله لي رونالدو بنفسه".



وقال رونالدو في بيان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "قال باسكال فيري إنني أخبرته بأنني أمتلك الطموح لإنهاء مسيرتي الكروية بعدد من الكرات الذهبية أكثر من ليونيل ميسي".

وأضاف رونالدو: "فيري كذب واستخدم اسمي للترويج لنفسه وللمنصب الذي يعمل فيه".



وأكد: "من غير المقبول أن يقع المسؤول عن منح مثل هذه الجائزة المرموقة في ازدراء مطلق لشخص احترم فرانس فوتبول والكرة الذهبية دائمًا".



وتابع: "فيري كذب مجددًا اليوم لتبرير غيابي عن الحفل بضرورة خضوعي لحجر صحي مزعوم، ولا أرى سببًا لذلك".



وأكمل: "أتقدم دائمًا بالتهنئة لأولئك الذين يفوزون بالجوائز، في ظل الروح الرياضية واللعب النزيه منذ بداية مسيرتي".



وواصل: "أفعل ذلك لأنني لا أعارض أي شخص، أفوز لنفسي وللأندية التي أمثلها، أفوز لنفسي ولمن يريدونني جيدًا، لا أفوز على حساب أي شخص".



وزاد: "أكبر طموح في مسيرتي هو الفوز بالألقاب القارية مع بلدي والأندية التي أمثلها، وأن أكون نموذجًا يحتذى به لكل أولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا لاعبين محترفين، وترك اسمي مكتوباً بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية".



وختم: "أختم بالقول إن تركيزي ينصب بالفعل على مباراة مانشستر يونايتد المقبلة وكل شيء لا يزال بإمكاننا التغلب عليه هذا الموسم، جنبًا إلى جنب مع زملائي وأنصارنا".