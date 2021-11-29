اتحاد موظفي "الأونروا" يقرر إلغاء الإضراب الشامل الخميس المقبل

أعلن اتحاد موظفي "الأونروا"، مساء اليوم الاثنين، أن الاتحاد قرر "إلغاء الإضراب الشامل يوم الخميس، مع بقاء نزاع العمل لحين تطبيق الاتفاق الذي تم برعاية الدول المضيفة".

وعم اليوم إضراب ليوم واحد في كافة مرافق "الاونروا" الصحية والتعليمية والخدماتية في مناطق الأونروا الخمسة "الاردن ولبنان وسوريا والضفة المحتلة وقطاع غزة ، بالتزامن مع اجتماع اللجنة الاستشارية للدول المضيفة ليسبق الاضراب الشامل المقرر البدء به يوم الخميس .

وكان د. محمود حمدان رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أعلن في تصريحات سابقة ل"فلسطين اليوم" انه قد تقرر البدء بإضراب شامل في كافة مرافق "الاونروا" في مناطقها الخمس " لبنان سوريا الاردن الضفة المحتلة غزة، الخميس القادم الذي يصادف 2 ديسمبر 2021 .

وكان اتحاد الموظفين قد عقد الخميس الماضي اجتماعاً لقرار الخطوة القادمة بعد الانتهاء من نزاع العمل ، وضمن الخطوات لاسترداد حقوق الموظفين واللاجئين.

إليك نص بيان اتحاد موظفي "الاونروا" اليوم الاثنين الموافق 29-11-2021







