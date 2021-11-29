الصحة الأردنية تعلن عن حصيلة وفيات واصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، حصيلة وفيات واصابات فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية في البلاد.

وأوضحت الصحة الأردنية، أنها سجلت 33 وفاة، و5661 إصابة جديدة بـ"كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 11,584، والإصابات إلى 948,966 منذ بداية رصد الجائحة.

وأجرت وزارة الصحة الأردنية قرابة58,530 فحصا مخبريا، وصلت نسبة الفحوص الإيجابية منها إلى 9.67 في المئة، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة.

وبلغ عدد الحالات النشطة حالياً 53402 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 182 حالة.

بينما وصل عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 127 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1045 حالة.