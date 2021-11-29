أجهزة السلطة تعتقل أسير محرر وسط طولكرم

اعتقلت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم الاثنين، الأسير المحرر إسلامبولي بدير من وسط مدينة طولكرم في الضفة المحتلة.

وقالت زوجة بدير، إنه "تم اعتقاله بطريقة همجية من قبل جهاز المخابرات العامة، محملة الجهاز المسؤولية الكاملة عن صحته".

وأضافت، أنه "أفراد من الأجهزة الأمنية قامت بالاعتداء عليه بالضرب خلال وجودها وطفلته برفقته، حتى فقد الوعي وارتمى أرضا".

الجدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة كثفت من اعتداءاتها بحق المواطنين الفلسطينيين، إذ قامت باعتقال العشرات من كوادر حركة الجهاد الإسلامي و"حماس"، تحت حجج واهية.