طريقة عمل الفشة على الطريقة الفلسطينية، "الفشة" واحدة من الأطعمة المتعلقة بلحم العجول والماشية، والتي غالبا ما يتم تناولها في عيد الأضحى، ولكن هذا لا يمنع أننا نبحث عن طريقة عمل الفشة بأكثر من وصفة مختلفة على مدار أيام العام.

الفشة فهي واحدة من الأكلات التي تحظى بشعبية عالية، فمذاقها مختلف وشهي، والفشة تعني الرئة، وتعتبر من مكونات فواكه اللحوم، وهي تعني الأحشاء الداخلية للماشية.

وفي هذه المقالة سيقدم لكم "فريق فلسطين اليوم" طريقة تنظيفها ومكونات وطريقة تحضيرها وعمل الفشه على الطريقة الفلسطينية.

طريقة عمل الفشة على الطريقة الفلسطينية

المكونات:

كيلو فشة

ملح ليمون

خل دقيق

طريقة التنظيف:

في البداية، تقومين بارتداء قفاز لليد، وتقطعين الفشة إلى قطع كبيرة، وتغسلينها بالماء.

تضعين الفشة في وعاء كبير، وتضيفين لها ربع كوب من الخل وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، وملقعتين أخرتين من الملح، ومعهم ملعقة كبيرة من الدقيق، وكوب من الماء.

تخلطين الفشة بكل المكونات جيدا، ثم تتركينها للنقع في مكان بارد، وقد تضعينها في الثلاجة، لمدة من ساعة إلى ساعتين.

تقومين بعدها بغسل الفشة جيدا، وتضعينها في مصفاة لمدة نصف ساعة، ويمكنك بعدها غما وضعها في أكياس وتخزينها في الفريزر، أو استخدامها في الطهي على الفور.

المقادير

فشة مسلوقة

هريسة فلفل أحمر

بقدونس

زيت ذرة

فلفل أخضر حار

بصلة

5 فصوص ثوم

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة فلفل أسود

بهارات مشكلة

ملعقة حبهان مطحون





طريقة التحضير

في البداية قومي بسلق الفشة بعد تنظيفها، لمدة ساعة تقريبًا، حتى تمام النضج، مع تغيير الماء مرتين على الأقل

احضري كبة أو مفرمة، وضعي بها البصل والثوم والفلفل الأخضر الحار، وافرميهم معًا جيدًا حتى تمام التجانس

ضعي خلطة البصل والثوم المفروم، في طبق جانبي، وأضيفي إليه البقدونس، وهريسة الفلفل الأحمر، ورشة ملح، ورشة فلفل أسود، ورشة بهارات مشكلة، ورشة حبهان مطحون، وزيت الذرة، وقلبي جميع الخلطة معًا جيدًا، حتى تمام التجانس

الآن ضعي الفشة المسلوقة والمقطعة قطع متوسطة في وعاء، وضعي عليها خلطة البصل والثوم والبقدونس والتوابل، وقلبي الفشة بالخلطة جيدًا من جميع الجهات

أضيفي قليل من ماء سلق الفشة على الفشة وخليط التتبيلة

بعدها ضعي الفشة بالخلطة في الفرن لشويها على درجة حرارة متوسطة، دقائق وستنضج تمامًا، اخرجيها وقدميها في طبق التقديم، وبالهنا والشفا

طريقة عمل الفشة على الطريقة الفلسطينية

واليكم طريقة أخرى لعمل الفشة على طريقة الشيف الفلسطيني محمد اسبيته "أبو جوليا"