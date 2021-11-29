بحرية الاحتلال تفرج عن 6 مراكب صيد صادرتها منذ قرابة العام

قالت هيئة "الشؤون المدنية" الفلسطينية، إن طواقمها نجحت في إعادة 6 مراكب صيد، اليوم الاثنين، كانت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" قد صادرتها منذ قرابة العام.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هذه المراكب تم الاستيلاء عليها من الصيادين وحجزها في ميناء اسدود منذ ما يقارب العام، مشيرة إلى أن طواقمها سلمت المراكب لأصحابها الصيادين في ميناء غزة غرب المدينة.

ويتعرض الصيادون بين الفينة والأخرى لانتهاكات "إسرائيلية" بأشكال عديدة، تتمثل في إغراق مراكبهم في البحر، أو إطلاق النار عليهم أو ملاحقتهم واعتقالهم، فضلا عن تضييق مساحة الصيد أمامهم.