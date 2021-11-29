مصرع 4 اشخاص جراء رياح عاتية في إسطنبول

لقي أربعة أشخاص، اليوم الاثنين، مصرعهم بينهم أجنبي، وإصابة 19 آخرين بينهم 3 في حالة حرجة، جراء رياح عاتية ضربت مدنية إسطنبول التركية.

وأوضحت وسائل إعلام تركية، أن الاعصار تسبب في إغلاق مضيق البوسفور الذي يقسم المدينة أمام حركة المرور البحرية، وألغيت خدمة العبارات.

من جهته، ذكر متحدث باسم الخطوط الجوية التركية أنه تم تحويل ما لا يقل عن ست رحلات طيران كان من المقرر أن تهبط في اسطنبول إلى مدينتي أنقرة وإزمير.

كما أوردت وسائل إعلام محلية أن الرياح القوية أجبرت السلطات على إلغاء خدمات العبارات بين المنتجعات الساحلية في بودروم وكاس.