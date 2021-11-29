أسرع طريقة لعمل الكباب التركي- مكونات الكباب التركي 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، طريقة يبحث الناس عن المشاوي خاصة طريقة عمل وتحضير الكباب التركي، الذي تعتبر من أشهى الأطعمة التي تقبل عليها العائلات، خاصة في الرحلات والتجمعات، إلى جانب أنها تعد من الوجبات الخفيفة وتلائم من يريد اتباع حمية غذائية أو ريجيم، كما تناس مرضى السكر والقلب، لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية كثيرة، وهناك أنواع اخرى من الكباب تشتهر به كل دولة مثل، الكباب المصري والكباب الإيراني والكباب التركى، ويشتهر الأخير أنه يتميز بطعمه المميز كما يمكنك أن تطهوه في منزلك.

أسرع طريقة لعمل الكباب التركي- مكونات الكباب التركي 2022

مكونات طريقة عمل الكباب التركي:

صدر حبش أو لحم "ضاني"

بصل مفروم

ثوم مفروم.

كزبرة "جافة".

2 ملعقة صغيرة من الكمون.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة من الشطة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

وضع شرائح اللحم فى الأسياخ.

أسرع طريقة لعمل الكباب التركي- مكونات الكباب التركي 2022

طريقة تحضير وعمل الكباب التركي:

نحضر إناء كبير ونضع فيه اللحم مع البصل والثوم المفروم.

نضيف الملح والكمون والشطة والفلفل الأسود والكزبرة الجافة وزيت الزيتون على اللحم.

نقوم بتقليب شرائح اللحم في التتبيلة الخاصة التي أعددناها سابقًا، ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ساعة.



أسرع طريقة لعمل الكباب التركي- مكونات الكباب التركي 2022

طريقة تحضير الكباب التركي

نقوم بتحضير الأسياخ ثم نضع اللحم في الأسياخ.

نضع الأسياخ على الشواية العادية أو الكهربائية أو الفحم المشتعل

نراقب عملية الطهو حتى نتأكد من أن تم طهوه جيدا "محمر"

نضع قطع اللحم في الأطباق، ونقوم بتزيينه بالبقدونس ونقدمه للأكل.

أسرع طريقة لعمل الكباب التركي- مكونات الكباب التركي 2022

سلطات الكباب التركي

يمكنك إضافة العديد من السلطات والمقبلات إلى جانب الكباب التركي، نظرا لأنه يضفي طعما مميزا، ويحبه الكثير من الناس مثل: (سلطة الطحينة، والسلطة الخضراء، والثومية وسلطة الزبادي).