معروف: جميع السيناريوهات حاضرة للتعامل مع مستجدات الحالة الوبائية

قال الناطق باسم المكتب الاعلامي الحكومي الاستاذ سلامة معروف، اليوم الاثنين "عندما نتحدث عن خطط فإننا نستحضر كل الإجراءات والقرارات التي تتعامل مع الحالة الوبائية".

وأضاف معروف خلال تصريحات صحفية ل"إذاعة القدس"تابعتها "فلسطين اليوم" الإخبارية :"إن جميع السيناريوهات حاضرة للتعامل مع مستجدات الحالة الوبائية"، أملاً عدم الوصول لوضع الإغلاق الشامل الذي وصلت له غزة سابقاً.

وتابع قائلاً: يجب تشديد الاجراءات الوقائية على المعابر وخاصة معبري رفع و"إيرز"، لافتاً إلى أن الطواقم الطبية ستشدد من اجراءاتها وعمليات الفحص لكل القادمين أو المغادرين".

وطالب معروف المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية، بعد تراجع الالتزام في هذه الاجراءت مثل لبس الكمامات وغيرها، بسبب انخفاض أعداد الاصابات وانحسار موجة كورونا في قطاع غزة.