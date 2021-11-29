يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري، أسعار الذهب في العديد من الدول، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، وهو من المواضيع الهامة التي تهم كثير من المتابعين والتجار في السعودية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021

أسعار الذهب في السعودية

سجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعاً، اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، بالتزامن مع ارتفاع المعدن الأصفر ختام تعاملات الأسبوع بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021

سعر جرام الذهب عيار 24

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، إلى نحو 216.23 ريال (57.65 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات الإثنين في السعودية، إلى نحو 189.21 ريال (50.44 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 في باكورة تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، إلى نحو 162.18 ريال (43.24 دولار).

سعر الذهب الاقتصادي

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الإثنين، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 126.13 ريال (33.63 دولار).

سعر الأوقية الذهب

سجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، ارتفاعًا إلى نحو 6725 ريالًا (1793 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين، نحو 1514 ريال (403.53 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب، بأكثر من 1% مدعومة بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، وسط مخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا.