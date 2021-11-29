أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في المملكة الاردنية الهاشمية، والذي ارتفع في معاملات اليوم الاثين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا مدعومة بالمخاوف من تأثير أوميكرون.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن، خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل نحو 40.89 دينار (57.68 دولار)

سعر الذهب عيار 21 في الأردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الإثنين، نحو 35.78 دينار (50.47 دولار)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن، اليوم الإثنين، نحو 30.67 دينار (43.26 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.85 دينار (33.64 دولار).

سعر الأوقية الذهب في الاردن

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في الأردن، خلال تعاملات اليوم، عند مستوى1272 دينار (1794 دولارا)

سعر الجنيه الذهب في الاردن

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 286.24 دينار (403.74 دولار).