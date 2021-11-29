مصر تنفي ظهور إصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد

نفت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، وجود إصابات جديدة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" على أراضيها.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبدالغفار :"ننفي ما تردد عن وصول مواطن مصري حامل لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" إلى مطار القاهرة، على متن طائرة قادمة من دولة جنوب إفريقيا".

وأضاف عبد الغفار:"هذا الأمر غير صحيح، ومصر لا تزال خالية من المتحور الجديد لكورونا"، مشدداً بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المُنفذة بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد".

ويُشار إلى أنه كانت قد تداولت عدة وسائل إعلام اليوم، أنباء حول اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" في مصر.

جدير ذكره أن وزارة الصحة المصرية قررت إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع للقادمين من دول كل من : (جنوب أفريقيا، ليسوتو، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ناميبيا، اسواتيني)، وفي حال ثبوت إيجابية الفحص لأي حالة يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.