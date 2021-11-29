تعيين مدرباً جديداً لمانشستر يونايتد

أكد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين المدرب الألماني رالف رانجنيك مدربا مؤقتا للفريق حتى نهاية الموسم وذلك بعد ثمانية أيام على إقالة المدرب أولي غونار سولشاير.

وقال النادي : "يسعد مانشستر يونايتد أن يعلن تعيين رالف رانجنيك مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم شريطة الحصول على تأشيرة العمل المطلوبة، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء مهمته سيعمل مستشارا للنادي لعامين آخرين".



وسيخلُف رانجنيك المدرب السابق سولشاير الذي أقيل من منصبه بعد هزيمة مذلة 4-1 أمام واتفورد في وقت سابق هذا الشهر والتي كانت الخسارة السابعة للفريق في 13 مباراة في كل المسابقات وتركته في المركز الثامن بالدوري الممتاز.

ويُشار إلى أنه قاد اللاعب مايكل كاريك لاعب الوسط السابق وأحد مساعدي سولشاير الفريق في الانتصار على مضيفه فياريال في دوري الأبطال، يوم الثلاثاء الماضي كما أشرف عليه في التعادل بنتيجة 1-1 مع تشيلسي يوم الأحد.

جدير ذكره أنه بدأ المدرب الجديد رانجنيك مسيرته التدريبية في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، واشتهر بأسلوبه في اللعب القائم على بذل كثير من الطاقة والضغط العالي والقوة والشراسة وهو أسلوب يحظى بالكثير من المعجبين.