سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب في العراق والتي ارتفعت في تعاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا مدعومة بالمخاوف من تأثير أوميكرون.

سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل نحو 84,135 ألف دينار (57.74 دولار)

سعر الذهب عيار 21 في العراق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 73,620 ألف دينار (50.52 دولار).

سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، اليوم الإثنين، نحو 63,102 ألف دينار (43.30 دولار).

سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49,079 ألف دينار (33.68 دولار).

سعر الأوقية الذهب في العراق

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في العراق، خلال تعاملات اليوم، إلى مستوى 2,616 مليون دينار (1796 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في العراق

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في العراق (8 جرامات من عيار 21) نحو 588,959 ألف دينار (404.16دولار).