يقدم لكم موقع "فلسطين اليوم" باستمرار العديد من الموضوعات الهامة والتي يبحث عنها المتابعين مثل: أسعار العملات، والذهب، والعديد من الموضوعات الأخرى، وفي هذا المقال سنتحدث عن سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية والعملات الأخرى، لما يبحث عنه الكثير من المتابعين والتجار.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 29 -11-2021

شهد سعر الدولار في سوريا، اليوم الإثنين الموافق 29 -11- 2021، تبايناً في عملية الشراء والبيع لدى السوق السوداء "غير الرسمية".

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 29 -11-2021

سعر الدولار في سوريا

واستقر سعر شراء الدولار في سوريا، في مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية "غير الرسمية" عند مستوى 3490 ليرة، فيما هبط سعر البيع إلى 3530 ليرة.

سعر اليوروالأوروبي

وتراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا، ليسجل 3946 ليرة للشراء، و3996 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

ونزل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية (السوداء) عند 4647 ليرة للشراء، و4710 ليرات للبيع.

سعر الريال السعودي

وتراجع عر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 929 ليرة للشراء، و942 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) 947 ليرة للشراء، و961 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) 11525 ليرة للشراء، و11683 ليرة للبيع.