سعر البيتكوين اليوم الاثنين والعملات الرقمية 29 نوفمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر العملات الرقمية والبيتكوين اليوم الاثنين، والتي تجاوزت مخاطر سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون" لتبدأ بارتفاع ملحوظ.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة، بنسبة 5.69% لتصل إلى 2.57 تريليون دولار، بحجم تداولات في آخر 24 ساعة سجل نحو 107.7مليار دولار.

وارتفع سعر كلا من بيتكوين وإيثريوم خلال أخر 24 ساعة ما يزيد عن 5 و 7 % على الترتيب، فيما عاد سعر العملة الرقمية الأشهر في العالم بيتكوين إلى الارتفاع ليتجاوز مستوى 55 ألف دولار.

وانخفضت بيتكوين يوم الجمعة الماضي، بنسبة تصل إلى 7.8% إلى 54377 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 أكتوبر / شرين الأول.

سعر العملات الرقمية اليوم الاثنين

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 5.73% ليصل إلى 57457.99 دولار.

وقفز سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 7.14% إلى 4335.54 دولار.

وزاد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 4.44% لتصل إلى 609.88 دولار.

وصعد سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 6.19% ليسجل 1.59دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 7.89% إلى 0.9891دولار.

وقفز سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 9.25% إلى 36.19 دولار.

وصعد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 3.03% ليصل إلى 0.2058 دولار.

وارتفع سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 5.03% ليصل إلى 198.90 دولار.

وزاد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 6.76% إلى 25.02 دولار.