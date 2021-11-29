أهم فوائد اكليل الجبل للجسم والشعر والغذاء الصحي

فوائد اكليل الجبل للجسم لا حصر لها ولا من التعرف عليها للاستفادة به، حيث أن نبات الروزماري اختصارآ لروزمارينوس أوفشيناليس، فهو عشب خشبي وعطرى ينتمي إلي العائله الشفوية أي “عائله النعناع”، و يتميز بأنه يعيش لسنوات طويلة تتراوح ما بين 15 إلى 20 عاما، وهو عبارة عن شجيرة دائمة الخضرة يبلغ إرتفاعها متوسط أربع اقدام 1.2 متر، ويتميز الروز ماري بأن به زهور متعددة الألوان، حيث يوجد منها زهور ذات لون أبيض أو أرجواني أو أزرق وأورأقها ذات رائحة عطرية جذابة.

معلومات عن اكليل الجبل

الروزمارى هو نبات النحل حيث أنه يتمتع بحبوب اللقاح التي تجذب النحل، فهو متواجد منذ العصور القديمة فهم كانوا يستخدمونه لتقوية الذاكرة ويكثر وجوده في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما أنه يفضل المناخ الحار الجاف المعتدل، ويتم زراعته في أكثر من 80 بلدة يتمتعون بفصول الربيع الذي يتم زراعته خلالها باستخدام البذور أو قطع النباتات خلال الربيع.

كما ويتميز نبتة الروز مارى بأنها من نباتات الزينة التي لا تتطلب الكثير من العناية والاهتمام، خاصة في موطنها وهي منطقة البحر الأبيض المتوسط تلك المنطقة التي تمتاز بتنميتها واحتمال للجفاف والسهولة فى زراعتها بما أنها مقاومه للآفات.

نبتة إكليل الجبل تنمو دون توافر شروط كثيرة فهي سهلة فى زراعتها، حيث تحتاج إلي تربة طينية خصبة ومكان مشمس مفتوح غير مُعرض للتيارات الهوائية الشديدة، مما يهدد استقرارها تغرق التربو بالماء إلي جانب إحتمال الصقيع، وليتم زراعتها بالشكل الأمثل يمكن زراعتها في أصص ومساحة لا تقل عن 1200 سم مربع من الأرض.

ويمكن ترك العشبة في الأقاليم المعتدلة في مكانها في فصل الشتاء، أما في الأقاليم غير المعتدلة فيجب نقلها إلى أصيص ليحافظ عليها من برودة الطقس في موسم الشتاء، وفي بداية الربيع يخرج من القبو ويدفن بكامله والنبتة فيه بمكان مشمس لينتقل في أواخر الخريف مرة أخرى إلى القبو، حيث يلاحظ أنها تنمو أفضل فى البيئة المعتدلة إلى القلوية التي تساعد على نموها وانتشارها بشكل أفضل.

فوائد اكليل الجبل للجسم

نبته اكليل الجبل لها استخدامات عديدة تختلف بإختلاف أوقاتها وعصورها، ففي العصور الوسطى كانت رمزًا لسحر الحب بما أنها مرتبطة بمراسم الزفاف، فكانت العروس تضع تاجًا من اكليل الجبل علي رأسها، ويضع العريس وكل رجل من رجال الحفل غصنًا من إكليل الجبل علي رؤؤسهم، وارتبط استخدامها في أوروبا وأستراليا بالحروب والجنازات لما اعتقدوه من خصائص النبتة في تحسين الذاكرة، فهم كانوا يرمونها في المقابر كرمز للميت، وفي العصر الحديث يتم استخدامه لعلاج عدة أمراض وأهمها ما يلي:

تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على نسبة عالية جدًا من مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة من اختراق الجسم.

يساهم الروز ماري في علاج الأمراض السرطانية الخطيرة مثل اللوكيميا وسرطان الثدي والبروستاتا، حيث يقوم بمحاربة الخلايا السرطانية لاحتوائه على حمض الكارنوسيك.

علاج الكثير من الأمراض الالتهابية التي يتعرض لها الجسم باعتباره من المصادر الرائعة للمواد المضادة للالتهابات والفطريات التي تحارب الإنزيمات المسببة لالتهابات الجسم.

تحسين عمل الكبد والجهاز الهضمي والمرارة كما تعمل علي التقليل من تكوين حصى المرارة، والكلى والمثانة.

كما يتم استخدامه كعلاج فعال لقشرة الرأس، بالإضافة إلى أنه يعطي للراس رائحة عطرية ممتازة،

تقويه الشعر ومنع تساقط الشعر الناتج عن الضغط العصبي، ويمكن استدباله بالبلسم فهو مرطب جيد للشعر.

فوائد اكليل الجبل للأعصاب

كما أن لإكيل الجبل استخدامات صحية متعددة للعناية بصحة الجهاز العصبي المركزي، والتي تتلخص فيما يلي:

تنشيط الذاكرة وتحسين القدرة علي التركيز ومكافحه مرض الزهايمر، لاحتوائه على حمض الروزمانيك.

التخلص من سرعة التعب والخمول وضعف الأعصاب، والتقليل من التعرض للضغط والتوتر العصبي.

علاج الإضطرابات العصبية لدي مدمني الكحوليات، والعمل على تقوية الجهاز العصبي المركزي وتنشيط الدماغ وتعزيز قوة الإرادة.

معالجة الإكتئاب وتسكين ألم العصب الوركي، وهذا بسبب احتوائه على العديد من المركبات والزيوت الطيارة التي تخفض من مستويات الكورتيزول.

الوقاية من تلف الأعصاب والأنسجة مما يحمي من التعرض للإصابة بالسكتات الدماغية المفاجئة.

فوائد اكليل الجبل للقولون

يكمن إكليل الجبل فوائده الصحية بشكل خاص للجهاز الهضمي وتعزيز صحة القولون والأمعاء، فهو يعمل على الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القولون المزمنة، ومنع تكون الخلايا السرطانية لاحتوائه على مركبات البوليفينول التي تعمل على تغيير البروتين الذي يعتبر غذاء للسرطان، هذا فضلا عن دوره في تنظيف وتطهير القولون والأمعاء من فضلات بقايا الطعام والبكتيريا الملوثة.

فوائد إكليل الجبل للعين

يعتبر إكليل الجبل أو الروز ماري من الأعشاب الطبيعية التي تفيد صحة العين بشكل كبير، وقد تتمثل فوائد إكليل الجبل للعين في:

يساهم في الوقاية من التعرض للإصابة بأمراض العين المزمنة مثل مرض الضمور البقعي لاحتوائه على مادة كارسونيك اسيد.

مكافحة معظم الأمراض التي من الممكن أن تصيب شبكية العين، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بالعمى.

علاج حالة المياه البيضاء على العين لاحتوائه على مضادات للأكسدة، كما يساعد على تقوية شبكية العين وتعزيز الإدراك البصري للعين.

خلطة إكليل الجبل للتنحيف

ومن فوائد اكليل الجبل للجسم أيضا أنه يساهم في التخلص من الوزن الزائد وعلاج السمنة المفرطة، حيث يصنف ضمن أفضل الأعشاب المثالية لفقدان الوزن وتنحيف البطن بفضل احتوائه على الكثير من الأحماض التي تحارب الدهون العنيدة، ويمكن استخدام إكليل الجبل للتنحيف من خلال غلي أوراقه في ماء نقي وتناولها مرة واحدة قبل النوم.

فوائد إكليل الجبل للدورة الشهرية

كما يخفف شاي الروز ماري من آلام أعراض الدورة الشهرية المزعجة، والتقليل من تقلصات البطن وتشنجات العضلات، وعلاج الإمساك والصداع المرافق للدورة الشهرية.

فوائد اكليل الجبل للرجال

ولا يخلي تكليل الجبل من فوائده للرجال، فهو مفيد لتحسين عملية الجماع عن طريق زياده الرغبة الجنسية لكلا الطرفين ،وتحسين صحة وجودة الحيوانات المنوية.

دواعي استخدام إكليل الجبل للخبز

يستخدم اكليل الجبل كمادة حافظة للحوم من التعفن والتلف، ويزيد من فتره صلاحية الخبز، إلا أنه يستخدم كتوابل للطعام فتحسن من نكهتها وتضيف لمذاق الطعام.