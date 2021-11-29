الميادين: "حماس" سلّمت مصر ورقة سياسية متكاملة

كشفت قناة الميادين اليوم الاثنين 29/11/2021، أنَّ حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سلّمت القيادة المصرية ورقةً سياسيةً متكاملةً لمستقبل العمل الفلسطيني".

وأوضحت مصادر مطلعة لقناة الميادين، أنَّ "الورقة تتضمن رؤية حماس حيال قضايا أساسية داخلياً وخارجياً".

وأشارت المصادر، إلى أنه من عناوين الرؤية ما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية، والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

وبينت المصادر، أن الورقة تضمنت مسألة العلاقة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، وصفقة تبادل الأسرى، وكذلك العلاقة الخارجية للحركة مع دول المنطقة.

وأفادت المصادر، أنَّه يُفترض أن يتمَّ اجتماعٌ قريبٌ في القاهرة بين حماس والجانب المصري.

وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، زار وفد من حركة "حماس" العاصمة المصرية القاهرة، والتقى وزير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

وأكّد بيان صادر عن "حماس" أنّ اللقاء جرى في أجواءٍ إيجابية وتفاهم متبادَل، وبحث الطرفان في قضية الأسرى والأسرى الإداريين، مع تأكيد الدور المصري بشأن التوصّل إلى اتفاق تبادُل للأسرى.

كما كشف مصدر في الحركة للميادين عن وجود "تقدم في المباحثات مع الجانب المصري بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة". وأضاف المصدر أنه "لا حديث مع المصريين حول هدنة طويلة الأمد، بل تثبيت لوقف إطلاق النار فقط".