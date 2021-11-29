القدرة يكشف ما بحثه اجتماع خليه الازمة للتصدي للمتحور "أميكرون"

أكد د. أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 29/11/2021 في أعقاب الانتهاء من اجتماع خلية الأزمة في الوزارة صباح اليوم ، ان الاجتماع بحث تطورات الحالة الوبائية في أعقاب المخاوف العالمية من انتشار المتحور الجديد (اوميكرون) شديد سرعة الانتشار.

وقال القدرة خلال تصريحات لصوت القدس ان اجتماع خلية الأزمة بوزارة الصحة برئاسة وكيل الوزارة د.يوسف أبو الريش عقدت اجتماعا راجعت خلاله كافة الملفات المتعلقة بالجهوزية والاستعداد لمواجهة الموجة المحتملة.

وأكد ان خلية الأزمة شددت على ضرورة التزام المواطنين والمؤسسات والقطاعات المختلفة بإجراءات الوقاية والسلامة ، معتبراً ان مأمونية وسلامة التطعيمات المتوفرة ونجاعتها في الحماية من مضاعفات الفيروس.

وأوضح ان خلية الأزمة أكدت عزمها على تكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المجتمع والمؤسسات والمدارس والجامعات ، واستنفار كافة الفرق الميدانية وتسيير وحدات متنقلة للتطعيم داخل الاحياء السكنية.