الصحة العالمية: ارتفاع احتمالية زيادة انتشار "أوميكرون" الأيام القادمة

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، ارتفاع احتمالية زيادة انتشار السلالة أوميكرون على المستوى العالمي في الأيام القادمة.

وقالت، في بيان، “قد تحدث زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 اعتمادا على خصائص أوميكرون وهو ما ستكون له عواقب وخيمة”.

وأضافت، “تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية”.

كما حثت الصحة العالمية الدول الأعضاء على الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشي أوميكرون، مؤكدة على أهمية الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد-19.

وطالبت المنظمة الدول باستخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب.

وأكدت منظمة الصحة أن أوميكرون لديه عددا غير مسبوق من زيادة التحورات وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة.

وأضافت المنظمة أن ثمة قدر كبير من عدم اليقين إزاء قدرة أوميكرون على التغلب على جهاز المناعة.

وشددت الصحة العالمية على أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للوصول إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة.

وتوقعت المنظمة إصابة الأشخاص المطعمين بلقاحات كورونا بالمتحور الجديد وإن كان بنسبة محدودة.