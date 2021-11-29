لليوم الثاني لا حالات وفاة بفيروس كورونا بغزة وانخفاض عدد الإصابات

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 29/11/2021، (138) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما لم تسجل لليوم الثاني أي حالات وفاة.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، باجراء 874 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وتعافي 144 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 187113 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1336 حالة ، اجمالي المتعافين 184134 حالة ، اجمالي الوفيات 1643 وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 55 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 39 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 506208 شخص