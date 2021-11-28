سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الاحد 29-11-2021 في السوق السوداء والبنوك

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الاحد الموافق 29-11-2021 ، إذ شهدنا خلال الساعات الماضية عمليات بحث واسعة من قبل الملايين من الأشخاص في الدولة اللبنانية عن سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية ، الامر الذي دفعنا بكل قوة إلى كتابة هذه المقالة وضع سعر الصرف خلال تعاملات اليوم .

فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية التي تشهد منذ سنوات اضطرابات على سعر القيمة ، وهو نابع من المناخ السياسي العام غير المستقر في الدولة .

سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 29-11-2021

ولقد وضع بين ايديكم فريق الموقع سعر صرف الدولار إذ تتراوح تسعيرة الدولار في هذه السوق ما بين 24500 و24600 ليرة لكل دولار، بينما حددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.

تسعير سعر صرف الدولار كما جاء في تثبيت نقابة الصرافين في لبنان ، أمام الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

أما في مصرف لبنان "البنك المركزي" فقد جاء سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.