سعر الذهب في لبنان اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في لبنان والذي ثبت في معاملات اليوم الاثنين تزامنًا مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بسبب مخاوف انتشار سلالة جديدة من كورونا.

سعر الذهب اليوم الاثنين في لبنان

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، نحو 88.343 ألف ليرة (57.65 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان، نحو 77.302 ألف ليرة (50.44 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، نحو 66.258 ألف ليرة (43.24 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.534 ألف ليرة (33.63 دولار).

سعر الأوقية الذهب في لبنان

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في لبنان ، نحو 2.747 مليون ليرة (1793 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في لبنان

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب، نحو 618.417 ألف ليرة (403.53 دولار).