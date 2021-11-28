سعر الذهب اليوم في سوريا الاثنين 29 نوفمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب في سوريا، والتي استقرت في تعاملات اليوم، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس عالميا جراء تراجع الدولار بفعل "المتحور الجديد".

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين

واستقر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، ليسجل نحو 72.449 ألف ليرة (57.65 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا نحو 63.394 ألف ليرة (50.44 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا ، ليسجل نحو 54.338 ألف ليرة (43.24 دولار).

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 42.262 ألف ليرة (33.63 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 36.224 ألف ليرة (28.82 دولار).

سعر الأوقية الذهب في سوريا اليوم الاثنين

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، نحو 2.253 مليون ليرة (1793 دولارا)

سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم الاثنين

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في سوريا نحو 507.155 ألف ليرة (403.53 دولار).