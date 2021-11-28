أسهل طريقة لعمل الكيكة الهشة بدون بيض 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة تحضير كيكة هشة بدون بيض، والتي تعد من الطرق السهلة والسريعة التي تتميز بأنها هشة وطرية ولا تحتوي على البيض أو الحليب، وستنال اعجاب جميع من يتذوقها، لذلك تابعوا معنا في المقال التالي طريقة التحضير خطوة بخطوة للحصول على كيكة هشة.
أسهل طريقة لعمل الكيكة الهشة بدون بيض 2022
مكونات الكيكة الهشة بدون بيض:
- كوب واحد ماء
- ملعقة واحدة صغيرة خل
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
- ½ كوب زيت
- 1 ¾ كوب طحين
- كوب سكر بودرة
- ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
- ½ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا
- رشة ملح
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طريقة عمل الكيكة
- تزيين الكيكة الهشة، نستخدم كريمة شانتيه، أو الشوكلانة
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- نقوم بوضع الماء والخل والفانيليا والزيت في وعاء ونحركهم جيدا .
- نقوم بتنخيل فوقهم الطحين والسكر والبيكنغ باودر والبيكنغ صودا والملح .
- نحرك المكونات بهدوء وباتجاه واحد حتى تمتزج تماماً .
- ندهن قالب الكيك ونرشه بالطحين ونصب فيه المزيج ثم نضع القالب في فرن محمى مسبقاً ونتركه حتى تنضج الكيكة حسب نوع الفرن لحوالي 25-30 دقيقة .
- نقوم باخراج الكيكة ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نزينها بالكريمة شانتيه أو بالشوكولاتة حسب الرغبة.