أسهل طريقة لعمل الكيكة الهشة بدون بيض 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة تحضير كيكة هشة بدون بيض، والتي تعد من الطرق السهلة والسريعة التي تتميز بأنها هشة وطرية ولا تحتوي على البيض أو الحليب، وستنال اعجاب جميع من يتذوقها، لذلك تابعوا معنا في المقال التالي طريقة التحضير خطوة بخطوة للحصول على كيكة هشة.

أسهل طريقة لعمل الكيكة الهشة بدون بيض 2022

مكونات الكيكة الهشة بدون بيض:

كوب واحد ماء

ملعقة واحدة صغيرة خل

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

½ كوب زيت

1 ¾ كوب طحين

كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

½ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا

رشة ملح

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