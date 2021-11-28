سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين الموافق 29-11-2021 .. استقرار لحظي

سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين الموافق 29-11-2021 ، حيث شهد محرك جوجل عمليات بحث كبيرة من المواطنين عن سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم ، إذ تشهد العملة الوطنية اضطرابات وتقلبات مفاجأة على سعر القيمة ، بسبب الأوضاع غير المستقرة في البلاد .

وفي هذه المقالة التي كتبتها فريق فلسطين اليوم عن سعر الدولار في سوريا اليوم ، إذ وجدنا اهتمام كبير في الأيام الأخيرة من قبل الأشخاص في متابعة اخبار سعر الصرف لحظة بلحظة .

سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين الموافق 29-11-2021

إذ جاء سعر الدولار اليوم ، في السوق غير الرسمية عند مستوى 3485 ليرة، فيما تراجع سعر البيع إلى 3525 ليرة.

وحول أسعار العملات الأجنبية، فقد استقر سعر اليورو الأوروبي ليسجل 3902 ليرة للشراء، و3952 ليرة للبيع، أما سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية بقي عند 4632 ليرة للشراء، و4695 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي عند 946 ليرة للشراء، و960 ليرة للبيع، كما بلغ سعر الدينار الكويتي 11496 ليرة للشراء، و11653 ليرة للبيع

أما سعر الريال السعودي فقد سجل نحو 927 ليرة للشراء، و941 ليرة للبيع.

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