المحرر بلال ذياب يحمل السلطة المسؤولية عن حياة الناشط احمد ملحم

اختطفت مخابرات السلطة الفلسطينية، عصر اليوم الأحد، الناشط في مجال الأسرى المحرر أحمد ملحم، من مكان عمله في مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وقال المحرر بلال ذياب إن عناصر من مخابرات السلطة متنكرة بلباس مدني اختطفت المحرر ملحم من المطعم الذي يعمل به من داخل المدينة.

وأضاف ذياب أن المعتقل ملحم يعاني من ظروف صحية صعبة، محملًا السلطة المسؤولية الكاملة عن حياته.

وطالب الأجهزة الأمنية بالإفراج عن ملحم، مؤكدًا أن إعتقاله لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني.

الجدير ذكره أن ملحم أسير محرر من سجون الاحتلال، وناشط في مجال الأسرى، وله دور كبير في مساندة الأسرى عامة و خاصة المضربين منهم.